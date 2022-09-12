ضبط 1436 حالة إشغال و160 شيشة وتحرير 34 محضرا بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وازالة الاشغالات والتعديات وعدم التهاون مع أى مخالف، كثف رؤساء الأحياء الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات.

وفى هذا الصدد، شن حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لازالة الاشغالات وتطبيق الإجراءات الإحترازية شملت شارع فؤاد، مسجد العطارين ،صلاح الدين محمود عزمي، السلطان حسين، صفية زغلول، اسماعيل مهنا، محرم بك، وقنال السويس البطيء، وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب 30 الف جنيه، وإعدام 37 ك مواد غذائية وتحرير 34 محضر متنوع و 6 إنذارات وضبط 70 حالة إشغال متنوع ومصادرة 20 شيشة.

ونفذ حى المنتزه أول برئاسه اللواء محمد سحلول حمله مكبرة لإزالة الإشغالات إستهدفت شارع خالد بن الوليد، فجر الاسلام سيدى بشر قبلي، ملك حفني، وجمال عبد الناصر، وأسفرت عن غلق منشأتين، والتحفظ على 1280 حاله إشغال متنوعة ومصادرة 140 شيشة.

وقام حى المنتزة ثان برئاسة هدى ابو كليلة بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شارع جمال عبد الناصر، احمد تيسير، شارع اللواء حسين كامل، وميدان المندرة البحري، وأسفرت عن التحفظ على 86 حالات إشغال متنوعة .

وواصل حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة لتطبيق الإجراءات الإحترازية بنطاق الحي، حيث استهدفت الحملة شارع مصطفى كامل منطقة باكوس، وفلمنج، واسفرت عن فرض غرامات فورية ب 11 ألف جنيه .