صيانة 80 بئر زراعى بقرى الشيخ زويد بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد تجمعات سكنية بمناطق وقرى مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، أعمال صيانة لـ80 بئر زراعى تتم بتوجيه من وزارة التضامن الإجتماعى.

وسلمت جمعية أهلية تقوم بتنفيذ المشروع أول دفعة آبار تم صيانتها للمزارعين بقرى مركز الشيخ زويد بشمال سيناء فى احتفال نظم فى منطقة تجمعات الغراء بمركز الشيخ زويد بحضور سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، ممثلا عن محافظ شمال سيناء وقيادات الجمعية الأهلية المنفذة للمشروع، ورموز ومشايخ العائلات بمركز الشيخ زويد.

وأعلن الدكتور عماد عوض رئيس الجمعية المنفذة للمشروع، إنه تنفيذا لتوجيهات وزارة التضامن الإجتماعى وبتوجيه قيادات محافظة شمال سيناء التنفيذية، قامت الجمعية بإطلاق مشروع يهدف مساندة جهود الدولة فى زراعة الأراضى، ومساعدة المزارعين فى القرى التى تطهرت من الإرهاب لعودتها لتنتج من جديد.

وأضاف أن المشروع يتضمن صيانة 80 بئر مياه تسبب فى تعطيلها الإرهاب، وتم الانتهاء من أول دفعة منها بعدد 12 بئر بنطاق تجمعات " الغراء والمقلوز والقرعان" وجارى استكمال العمل فى بقية أجزاء من هذه المناطق وباقي القرى.

وأشار إلى أن الصيانة تشمل تغيير الطلمبات المعطلة واستبدالها بحديثة ومتابعة العمل، على أن يعقب هذه المرحلة الاستمرار فى تقديم خدمات للمزارعين.

وقال الشيخ عبدالعاطى كريشان، أحد رموز المنطقة، انه تم حصر مطالب المزارعين واحتياجاتهم العاجلة المطلوبة بعد استكمال صيانة الأبار وتتمثل فى توفير غواطس، وإصلاح ابار تهالكت، وحفر ابار جديدة بديل للتى يصعب ضيانتها وعودتها للعمل، وتوفير شتلات واسمدة للمزارعين.

وبدوره أعرب سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد عن شكره للجهود الأهلية فى مساندة الدولة فى جهودها لعودة الحياة لقرى الشيخ زويد لافتا انه تم اطلاق مشروعات حفر ابار وتوزيع شتلات على المزراعين تحت اشراف ومتابعة اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وتضمن الإحتفال بالإنتهاء من اول مراحل مشروع صيانة الإبار، إعلان الجمعية المنفذة إنشاء وحدة تحلية مياه وصيانة مسجد بتجمع ابومعالى بنطاق منطقة الغرء خدمة للأهالى ، والاستعداد لتنفيذ مشروع خدمية خلال المرحلة بتوجيه وتحت اشراف وزارة التضامن الإجتماعى.