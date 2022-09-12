اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

صحيفة إيطالية: مصر من أفضل التجارب فى الحياة ووجهة مفضلة للإيطاليين

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:55 م
صحيفة إيطالية: مصر من أفضل التجارب فى الحياة ووجهة مفضلة للإيطاليين أهرامات الجيزة
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة الميلانو الإيطالية إن مصر تعد واحدة من أكثر الوجهات المفضلة للإيطاليين، كما أنها تعتبر من أفضل التجارب فى الحياة للاستمتاع بكافة الأماكن فى جميع المجالات الثقافية والبحرية والتاريخية والنيلية، فهى الرحلة الأكثر إثارة بالنسبة للعديد من الإيطاليين.
 
وقدمت الصحيفة بعض النصائح حتى تصبح الرحلة إلى مصر اكثر استمتاعا، والتى منها اخذ الملابس الملائمة للمناخ فى مصر، حيث توجد الشمس الساطعة فى النهار، ولذلك فلابد من الملابس الخفيفة، ولكن فى الليل تختلف درجات الحرارة لتصبح منخفضا الى حد ما، فالمناخ فى مصر معتدل بالفعل معظم العام.
 
وقالت الصحيفة إن الحقيبة المثالية للسياح الإيطاليين لابد من أن تحتوى على ملابس خفيفة وأيضا بعض الملابس الثقيلة حيث المساء وفى الصباح الباكر .
 
كما نصحت الصحيفة السياح الإيطاليين بأهمية شرب المياه اثناء رحلتهم للحفاظ على صحتهم خاصة اثناء النهار حيث تسطع الشمس، وايضا القبعات التى تساعد على الحماية من الاشعة.
 
وأوضحت الصحيفة أن فى مصر أيضا يمكن للسياح شراء الهدايا التذكارية والتى تتميز بها عن غيرها من الهدايا من أى مكان أخر، فهناك اماكن جميلة يستطيع السائح الايطالى شراء الهدايا منها مثل خان الخليلى فهو من أفضل الاسواق فى القاهرة، مشيرة الى ان الاسعار فى مصر منخفضة بشكل مناسب .
 
 
 

مصر

السياحة

ايطاليا

السياح الايطاليين

المناخ



الموضوعات المتعلقة

عضو غرفة السياحة: فرص مصر استثنائية من السياحة الأوروبية والروسية فى الشتاء

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 06:02 م

السياحة فى مصر على الطريق الصحيح.. دراسة: 12.9 مليون سائح يزورون مصر سنويا.. تطوير الطيران المصرى ليمتلك 27 مطارا بقدرة تصل 30 مليون سائح سنويا.. وتؤكد: البنية التحتية فى طريقها للوصول إلى 240 ألف غرفة فندقية

الإثنين، 22 أغسطس 2022 07:00 ص

صحيفة أيرلندية تروج للسياحة فى مصر وتستعرض معالمها التاريخية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 08:02 م

الغردقة ومرسى علم قبلة السياحة فى مصر.. المطارات تستقبل 100 رحلة طيران أوروبية.. التشيك والبولنديون والألمان يسيطرون على عاصمة السياحة العربية..وأشهر المواقع السياحية الأسترالية يسلط الضوء على شاطئ النيزك.. صور

الأحد، 22 مايو 2022 01:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة