صحيفة إيطالية: مصر من أفضل التجارب فى الحياة ووجهة مفضلة للإيطاليين

فاطمة شوقى

قالت صحيفة الميلانو الإيطالية إن مصر تعد واحدة من أكثر الوجهات المفضلة للإيطاليين، كما أنها تعتبر من أفضل التجارب فى الحياة للاستمتاع بكافة الأماكن فى جميع المجالات الثقافية والبحرية والتاريخية والنيلية، فهى الرحلة الأكثر إثارة بالنسبة للعديد من الإيطاليين.

وقدمت الصحيفة بعض النصائح حتى تصبح الرحلة إلى مصر اكثر استمتاعا، والتى منها اخذ الملابس الملائمة للمناخ فى مصر، حيث توجد الشمس الساطعة فى النهار، ولذلك فلابد من الملابس الخفيفة، ولكن فى الليل تختلف درجات الحرارة لتصبح منخفضا الى حد ما، فالمناخ فى مصر معتدل بالفعل معظم العام.

وقالت الصحيفة إن الحقيبة المثالية للسياح الإيطاليين لابد من أن تحتوى على ملابس خفيفة وأيضا بعض الملابس الثقيلة حيث المساء وفى الصباح الباكر .

كما نصحت الصحيفة السياح الإيطاليين بأهمية شرب المياه اثناء رحلتهم للحفاظ على صحتهم خاصة اثناء النهار حيث تسطع الشمس، وايضا القبعات التى تساعد على الحماية من الاشعة.

وأوضحت الصحيفة أن فى مصر أيضا يمكن للسياح شراء الهدايا التذكارية والتى تتميز بها عن غيرها من الهدايا من أى مكان أخر، فهناك اماكن جميلة يستطيع السائح الايطالى شراء الهدايا منها مثل خان الخليلى فهو من أفضل الاسواق فى القاهرة، مشيرة الى ان الاسعار فى مصر منخفضة بشكل مناسب .