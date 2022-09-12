رئيس مدينة الأقصر يتابع تنفيذ خطة رصف وتطوير الشوارع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، جولة لمتابعة تنفيذ خطة رصف وتطوير شارع الهيلتون وتفرعاته بالكرنك بنطاق حي شمال والتي تستهدف تسهيل حركة الحافلات وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

وقال رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تأتي أعمال الرصف بعد الانتهاء تماماً من تركيب بلدورات جديدة وبلاط انترلوك للأرصفة الواقعة على جانبي الطريق، وذلك بهدف إعادة تأهيله ورفع كفاءته لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات والظهور بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق.

وفى نفس السياق تابع اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وبمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، أعمال النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومدير وحدة التدخل السريع ونوابهم، ومسئولي قطاعات النظافة بكل حى على مستوى الأحياء التابعة للمدينة مروراً بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

واستهدفت تلك الحملات فى حى جنوب قيام الوردية الصباحية بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع ومعدات الحملة لرفع مخلفات منطقة الموقف وشارع الصنايع والجولى فيل، كما قامت الوردية بتمشيط مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد وشارع إستراحة المحافظ والسجل المدنى وشارع مجلس المدينة، وقامت القلابات برفع قمامة عموميات ودواخل المنطقة وقام القلاب برفع أتربة جزيرة الفنون من البساتين وحاويات نزلة الزناتى وجزيرة التليفزيون وصندوق عزبة ابو زينة وصندوق طلائع النصر، وتم القيام بالنظافة ورفع خرابات الشوارع المتفرعة من شارع الجولى فيل، ومن نزلة فودافون وصولاً حتى شارع سان جوزيف.



رئيس مدينة الأقصر يتابع تنفيذ خطة رصف وتطوير الشوارع



جانب من أعمال رصف شوارع المدينة