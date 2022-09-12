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رئيس الشيشان يعلن تشكيل فيلق جديد من القوات الخاصة لدعم العملية العسكرية الروسية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 08:02 ص
رئيس الشيشان يعلن تشكيل فيلق جديد من القوات الخاصة لدعم العملية العسكرية الروسية الرئيس الشيشانى رمضان قديروف
أ.ش.أ

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أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف تشكيل فيلق جديد من القوات الخاصة يتمتع بخبرة قتالية عالية، لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال قديروف حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين، إن القوات الجديدة مستعدة للتوجه إلى الجبهة لأداء مهامها وتحرير الأراضي الواقعة تحت سيطرة نظام كييف والكتائب الموالية له.

وفي سياق آخر، أعلنت قوات "فاجنر" الروسية أنها تواصل تقدمها في "دونيتسك" لتحرير كامل الأراضي من قوات نظام كييف، وأكدت أنها تمكنت من الاستيلاء على أسلحة غربية وأمريكية متطورة خلال تنفيذ بعض المهام الرسمية لتحرير المنطقة من قوات كييف.

 


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