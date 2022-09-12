حياة كريمة ببنى سويف.. بدء تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي في قرية بهبشين

بنى سويف هانى فتحى

أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف على المتابعة المتابعة اليومية للمشروعات الخدمية، التي يتم تنفيذها بقرى المركز، من خلال مبادرة حياة كريمة للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات.

وأضاف على يوسف لليوم السابع، أنه تم بدء تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي بقرية بهبشين، وذلك وفقا لخطة مشروعات المبادرة، مشيرا إلى قيام الوحدة المحلية بتوفير كافة أوجه الدعم وإزالة المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروع، وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتابع على يوسف أنه يجرى العمل فى مشروع الصرف الصحي بقرية إشمنت، والذي يتضمن (مد شبكات انحدار وخط طرد، وتوصيل الوصلات للمنازل) تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب .