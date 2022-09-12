اليوم السابع
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تنسيق جنوب الوادي الإلكتروني يستعد لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 04:23 م
تنسيق جنوب الوادي الإلكتروني يستعد لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، جاهزية معامل التنسيق الإلكترونى بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة، لإجراء تحويلات طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب.

 

قال رئيس الجامعة، أن معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادى تستقبل الطلاب خلال الفترة من الثلاثاء 13 سبتمبر حتى السبت 17 سبتمبر، ويتم إجراء تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت وفقا للقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

 

وأكد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على التزام المعامل بالإجراءات الاحترازية والتباعد، وتخصيص معمل التطوير 1 بمبنى المدرجات، ومعمل التطوير 2 بقاعة المؤتمرات بمقر الجامعة بقنا، ومعمل حاسب إلى بكلية التربية بالغردقة لإجراء التحويلات للطلاب مع تواجد مهندسى مركز المعلومات بالجامعة لمساعدة الطلاب لإجراء التحويلات بطريقة صحيحة وتقديم كافة أوجه الدعم الفنى.

 


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