"تموين الإسماعيلية": تحرير 75 محضرا بمخالفات تموينية خلال حملات بالمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق و المحلات و المخابز و العمل على تقديم منتج جيد و آمن للمواطنين وعدم احتكار السلع و التلاعب في الأسعار.

حيث قامت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم بالتعاون مع مباحث التموين، بحملةٍ تموينية أسفرت عن تحرير 75محضرًا، منها 13 محضرا؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و4 محاضر بيع بأزيد من السعر، و محضر واحد حيازة سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري"، و11 محضر عدم حمل شهادة صحية، و محضرين عدم الإعلان عن مقررات تموينية.

و فيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و 7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 9 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و 8 محاضر ؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 15 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و محضر واحد عدم وجود سجل بالمخبز.

وأكد وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملة أسفرت عن ضبط 200 عبوة مياه غازية " كانز"، و80زجاجة خل منتهية الصلاحية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة مضيفًا، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي؛ لضبط عمل الأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين.