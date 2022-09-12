تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و673 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 15سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و673 شاحنة و81 سيارة.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و323 شاحنة و38 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و 350 شاحنة و43 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدن اكسبريس بينما تغادر السفينة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدن اكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمان فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) السفينتين سينا وعمان، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1179 راكب بموانئها المختلفة.