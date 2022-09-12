اليوم السابع
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تأجيل محاكمة أم قتلت طفلتها لطلبها الطعام إلى 10 أكتوبر

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:36 م
تأجيل محاكمة أم قتلت طفلتها لطلبها الطعام إلى 10 أكتوبر محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، محاكمة ربة منزل بتهمة قتل طفلتها، لجلسة 10 أكتوبر.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين د عمر الشريف وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمة بضرب المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، ولم تقصد من ذلك قتلا، فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها، بأن اعتادت ضربها واتخذته سبيلا لتربيتها، ملتفتة عن صغر سنها، وضعف بنيانها الذي لا يقوى على تحمل مثل تلك الاعتداءات، حتي بكت المجني عليها شاكية لها من شدة جوعها آملة ألا تنفر من سؤالها، ففاجأتها بتنصلها من الأمومة ضاربة إياها على وجهها فاشتد بكاؤها فانهالت عليها صفعا حتي أرتطمت رأسها بالحائط،  فأغشي عليها محدثة بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها وفارقت الحياة، حال كون المجني عليها طفلة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


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القتل العمد

جنايات القاهره

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