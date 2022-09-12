اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 05:54 م
أكرم القصاص
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بوتين: روسيا تتغلب على الضغوط الخارجية بثبات.. وتواجه عدوان اقتصادي وتكنولوجي

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 05:53 م
بوتين: روسيا تتغلب على الضغوط الخارجية بثبات.. وتواجه عدوان اقتصادي وتكنولوجي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا تتغلب بشكل ثابت على الضغوط الخارجية وتواجه عدوانا في القطاعي الاقتصادي والتكنولوجي من قبل بعض الدول لكنها تتغلب عليه.


وقال بوتين- في كلمة خلال اجتماع حكومي خاص بالشؤون الاقتصادية، أوردته قناة "روسيا اليوم"- إن تكتيك شن حرب خاطفة اقتصادية ضد روسيا، لم ينجح، لافتا إلى موسكو نفذت تدابير وقائية فعالة بشكل فوري.


وتابع: "روسيا قامت بالكثير من الخطوات الاقتصادية المدروسة التي مكنت الاقتصاد الروسي من النمو والاستمرار بالعمل بشكل منهجي مميز حافظ فعليا على عمل الشركات على عدم خسارة المواطنين لوظائفهم".


وأشار إلى أن التخلي عن الدولار في التعاملات الدولية "أمر ضروري" لابد منه.


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