بطلب لندن.. البيت الأبيض: بايدن سيحضر جنازة الملكة اليزابيث بدون وفد مرافق

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن لن يسافر كما هو معتاد مع وفد مرافق لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وفقا لما نصت عليه الدعوة الرسمية للجنازة.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إن دعوة المملكة المتحدة إلى حكومة الولايات المتحدة كانت فقط للرئيس والسيدة الأولى، ونتيجة لذلك لن يسافر بايدن مع وفد أكبر على الرغم من أن المملكة المتحدة كان من الممكن أن تقدم دعوات منفصلة لقادة أمريكيين آخرين.
أفادت بوليتيكو، مستشهدة بوثائق حول ترتيبات الجنازة أنه تم توجيه دعوة لكل دولة فقط لرئيس دولتها ، بالإضافة إلى ضيف واحد.
ويرسل البيت الأبيض عادةً وفودًا كاملة من القادة إلى جنازات الزعماء الأجانب. حضر العديد من الرؤساء السابقين جنازة رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا في عام 2013.
وقال جان بيير، إن البيت الأبيض تلقى دعوته لحضور جنازة الملكة مساء السبت ، وقبلها بايدن صباح الأحد. ومن المقرر أن يغادر هو والسيدة الأولى جيل بايدن واشنطن العاصمة يوم السبت متوجهين إلى لندن.
ومن المتوقع أن يشاهد جنازة الملكة ، التي ستقام الاثنين المقبل ، الملايين ويحضرها كبار الشخصيات الأجنبية من جميع أنحاء العالم. توفيت الملكة الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 96 عامًا.. وسوف يمر تابوت الملكة في الولاية في إدنبرة ولندن للسماح للجمهور بالتعبير عن احترامه. ستقام الجنازة في وستمنستر أبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة