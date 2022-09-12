بطلب لندن.. البيت الأبيض: بايدن سيحضر جنازة الملكة اليزابيث بدون وفد مرافق

نهال أبو السعود

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن لن يسافر كما هو معتاد مع وفد مرافق لحضور جنازة الملكة إليزابيث ‏الثانية، وفقا لما نصت عليه الدعوة الرسمية للجنازة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إن دعوة ‏المملكة المتحدة إلى حكومة الولايات المتحدة كانت فقط للرئيس والسيدة الأولى، ونتيجة لذلك ‏لن يسافر بايدن مع وفد أكبر على الرغم من أن المملكة المتحدة كان من الممكن أن تقدم دعوات ‏منفصلة لقادة أمريكيين آخرين.‏

أفادت بوليتيكو، مستشهدة بوثائق حول ترتيبات الجنازة أنه تم توجيه دعوة لكل دولة فقط ‏لرئيس دولتها ، بالإضافة إلى ضيف واحد.‏

ويرسل البيت الأبيض عادةً وفودًا كاملة من القادة إلى جنازات الزعماء الأجانب. حضر العديد من ‏الرؤساء السابقين جنازة رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا في عام 2013.‏

وقال جان بيير، إن البيت الأبيض تلقى دعوته لحضور جنازة الملكة مساء السبت ، وقبلها بايدن صباح ‏الأحد. ومن المقرر أن يغادر هو والسيدة الأولى جيل بايدن واشنطن العاصمة يوم السبت متوجهين ‏إلى لندن.‏

ومن المتوقع أن يشاهد جنازة الملكة ، التي ستقام الاثنين المقبل ، الملايين ويحضرها كبار ‏الشخصيات الأجنبية من جميع أنحاء العالم. توفيت الملكة الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 96 ‏عامًا.. وسوف يمر تابوت الملكة في الولاية في إدنبرة ولندن للسماح للجمهور بالتعبير عن احترامه. ستقام ‏الجنازة في وستمنستر أبي.‏