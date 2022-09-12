اليوم السابع
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بطلب لندن.. البيت الأبيض: بايدن سيحضر جنازة الملكة اليزابيث بدون وفد مرافق

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:56 م
بطلب لندن.. البيت الأبيض: بايدن سيحضر جنازة الملكة اليزابيث بدون وفد مرافق الرئيس الأمريكى جو بايدن
نهال أبو السعود

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أكد البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن لن يسافر كما هو معتاد مع وفد مرافق لحضور جنازة الملكة إليزابيث ‏الثانية، وفقا لما نصت عليه الدعوة الرسمية للجنازة.
 
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إن دعوة ‏المملكة المتحدة إلى حكومة الولايات المتحدة كانت فقط للرئيس والسيدة الأولى، ونتيجة لذلك ‏لن يسافر بايدن مع وفد أكبر على الرغم من أن المملكة المتحدة كان من الممكن أن تقدم دعوات ‏منفصلة لقادة أمريكيين آخرين.‏
 
أفادت بوليتيكو، مستشهدة بوثائق حول ترتيبات الجنازة أنه تم توجيه دعوة لكل دولة فقط ‏لرئيس دولتها ، بالإضافة إلى ضيف واحد.‏
 
ويرسل البيت الأبيض عادةً وفودًا كاملة من القادة إلى جنازات الزعماء الأجانب. حضر العديد من ‏الرؤساء السابقين جنازة رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا في عام 2013.‏
 
وقال جان بيير، إن البيت الأبيض تلقى دعوته لحضور جنازة الملكة مساء السبت ، وقبلها بايدن صباح ‏الأحد. ومن المقرر أن يغادر هو والسيدة الأولى جيل بايدن واشنطن العاصمة يوم السبت متوجهين ‏إلى لندن.‏
 
ومن المتوقع أن يشاهد جنازة الملكة ، التي ستقام الاثنين المقبل ، الملايين ويحضرها كبار ‏الشخصيات الأجنبية من جميع أنحاء العالم. توفيت الملكة الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 96 ‏عامًا.. وسوف يمر تابوت الملكة في الولاية في إدنبرة ولندن للسماح للجمهور بالتعبير عن احترامه. ستقام ‏الجنازة في وستمنستر أبي.‏
 
 

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