انقلاب سيارة نصف نقل بها مواطنين فى مياه بحر مويس بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

وقع قبل قليل حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمياه بحر مويس أمام كوبرى شفيق دائرة مركز منيا القمح، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ تحسبا لوقوع إصابات فيما تم الدفع بقسم الإنقاذ النهرى لموقع البلاغ لاستخراج المصابين.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا يفيد سقوط سيارة محملة بعدد من الركاب بمياه بحر مويس، وتم الدفع برجال الانقاذ النهرى لموقع البلاغ، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح لموقع البلاغ.