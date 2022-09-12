انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل كابينة كهرباء بمنطقة الهرم

أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامه بالجيزة، خبراء المعمل الجنائى، بفحص كابينة كهرباء شب بها حريق، لبيان سببه وبداية نشوب النيران ونهايتها، والعوامل التي ساعدت على امتداده، وما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل كابينة كهرباء بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كابينة كهرباء فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.