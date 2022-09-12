اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 09:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل كابينة كهرباء بمنطقة الهرم

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 07:29 م
انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل كابينة كهرباء بمنطقة الهرم حريق - أرشيفية
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلفت النيابة العامه بالجيزة، خبراء المعمل الجنائى، بفحص كابينة كهرباء شب بها حريق، لبيان سببه وبداية نشوب النيران ونهايتها، والعوامل التي ساعدت على امتداده، وما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل كابينة كهرباء بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كابينة كهرباء فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.


المعمل الجنائى

النيابة العامه

امن الجيزة

نشوب حريق



الموضوعات المتعلقة

تشريح جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم في مشاجرة بالعجوزة لبيان سبب الوفاة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:35 م

بسبب تبولها أثناء النوم.. تجديد حبس قاتل ابنة زوجته بأكتوبر 15 يوما

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:32 م

تجديد حبس موظف بإحدى الإدارات الصحية في الجيزة 15 يوما بتهمة تزوير شهادات

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:20 م

عقب صدور حكم جنايات الجيزة على قتلة شيماء جمال.. متى يتم تنفيذ الإعدام؟

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 08:30 ص

حبس المتهم بقتل ربة منزل في أطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأحد، 11 سبتمبر 2022 03:22 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة