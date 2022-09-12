اليوم السابع: نساء عظيمات ومبادرة رئاسية عملاقة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: حقوق شاملة للمرأة بتوجيهات القيادة السياسية.. نساء عظيمات ومبادرة رئاسية عملاقة "حياة كريمة" تضع سيدات الريف على رأس الأولويات.. 87 %من مستفيدى تكافل وكرامة نساء ودعم واسع من برنامج "مشروعك

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