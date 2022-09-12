الهجرة: تحديد امتحان الدفعة الثالثة من الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

كتب محمود راغب

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مشتركًا، اليوم الإثنين، وذلك بمقر وزارة التعليم العالى بقصر العينى.

فى بداية الاجتماع، أكد د. عاشور على التعاون الوثيق بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعمل المُشترك الدائم بينهما لتدعيم العلاقة بين العلماء المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم والاستفادة من خبراتهم المُتميزة فى مختلف المجالات، وكذا الاستفادة من العقول المصرية فى دعم التوجهات الحديثة لمنظومة التعليم العالى بتطوير البرامج الدراسية بالمؤسسات التعليمية المصرية ومتابعة الاتجاهات الحديثة فى التعليم لخدمة وظائف المستقبل وتأهيل خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل محليًا ودوليًا.

وثمّن الدكتور أيمن عاشور جهود وزارة الهجرة لتدعيم العلاقة بين العلماء المصريين بالخارج وربطهم بمنظومة البحث العلمى للاستفادة من خبراتهم المتقدمة فى مشروعاتنا القومية.

و من جانبها، أوضحت وزيرة الهجرة أن وزارة التعليم العالى صرح وطنى له فضل فى تخريج العلماء والخبراء فى كافة المجالات، وتشرف على أقدم المؤسسات العلمية فى الشرق الأوسط، ما يدعونا للفخر بذلك.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك الكثير من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك بين الوزارتين، ومن بينها دعم سُبل ربط العلماء والخبراء المصريين بالخارج بالوطن، وكذلك الطلاب الدارسين بالخارج وحل مشكلاتهم، فيما يتعلق بالتقديم للجامعات، وإدماجهم فى الجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا للاشتراطات المطلوبة.

وأشادت الوزيرة بدعم وزارة التعليم العالى للطلاب العائدين من أوكرانيا، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد امتحان للدفعة الثالثة من الطلاب، كما عرضت جانبًا من استفسارات الطلاب، كما نقلت الوزيرة طلب العديد من العلماء والخبراء المصريين فى الخارج بالمشاركة بجهودهم منهم الخبراء فى المجال الطبى وما ابدوه من استعداد لاجراء عمليات جراحية بالمستشفيات الجامعية، وكذلك تقديم التدريبات والورش المختلفة لنقل الخبرات، حيث تم التنسيق لفتح الباب لاستقبال الخبراء ضمن مشروعات TELEMEDECINE "التشخيص عن بُعد" ومشاركة الاستشاريين المصريين فى مجال الطب داخل المستشفيات الجامعية، وتبادل الرأى العلمى حول الحالات المُتقدمة، وكذلك قدمت مقترحات بعض الخبراء بالخارج لإتاحة الفرصة لتدريب عدد من الأطباء المصريين، لنقل الخبرات الإدارية والمهنية وصقل القدرات.

كما تم الاتفاق على التعاون مع خبراء مصر بالخارج لإتاحة منح بعثات رسمية للطلبة الدارسين فى الجامعات المصرية من المتفوقين بالتعاون مع الجامعات والأكاديميات العلمية وكبرى الشركات العالمية والمدعومة من وزارة التعليم العالى للاطلاع على أحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات المختلفة.

حضر الاجتماع، الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، و المستشار/ شريف مجدى المستشار القانونى، ومن جانب وزارة الهجرة، المستشار عادل عمران، المستشار القانونى للوزارة، والأستاذة مها سالم، المتحدث الرسمى لوزارة الهجرة، ودعاء قدرى مدير مكتب الوزير وسلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة.