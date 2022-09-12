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الملك تشارلز يتوجه لاسكتلندا لنقل نعش الملكة اليزابيث لكاتدرائية سانت جايلز

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 07:37 ص
الملك تشارلز يتوجه لاسكتلندا لنقل نعش الملكة اليزابيث لكاتدرائية سانت جايلز ملك بريطانيا تشارلز الثالث
وكالات

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يتوجه ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى إدنبره يوم الاثنين للانضمام إلى أشقائه عندما يُنقل نعش والدته الراحلة الملكة إليزابيث في موكب مهيب من أحد قصورها الاسكتلندية إلى كاتدرائية سانت جايلز التاريخية بالمدينة.

 

وحسب موقع سكاى نيوز، سيشارك الملك الجديد أيضا كبار أفراد العائلة المالكة في صلوات ليلية بالكنيسة حيث سيسجى النعش قبل نقله إلى لندن يوم الثلاثاء.

 

ومنذ وفاة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما في قلعة بالمورال، منزل عطلتها الصيفية في اسكتلندا، تم وضع سلسلة من الخطط المصممة بعناية للحداد على الملكة التي اعتلت عرش بريطانيا لأكثر من 70 عاما.

 


تشارلز

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