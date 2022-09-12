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الكرملين: انسحاب موسكو من محطة زابورجيا ليست على جدول أعمالنا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 07:00 م
الكرملين: انسحاب موسكو من محطة زابورجيا ليست على جدول أعمالنا المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين" ديمتري بيسكوف
وكالات

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن مسألة انسحاب القوات الروسية من أراضي محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا ليست مطروحة على جدول الأعمال، مضيفاً أن الاهتمام منصب الآن على وقف القصف الذي تتعرض له المحطة من الجانب الأوكراني.


وأضاف بيسكوف- في مؤتمر صحفي- "انسحاب القوات من محطة زابوريجيا ليس على جدول الأعمال، والمسألة التي هي محور التركيز هي كيفية جعل الجانب الأوكراني ينهي القصف الهمجي للمنشآت الواقعة على أراضي محطة الطاقة، والذي ينطوي على عواقب مؤسفة للغاية وكارثية".


وأكد أن روسيا تواصل دعوة جميع الدول التي لها تأثير على أوكرانيا لكي تستخدم هذا التأثير؛ لوقف القصف اليومي المستمر للمحطة، على حد قوله.


وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تتواصل إلى أن تحقق أهدافها المعلنة، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال على مدار الساعة مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وجميع القادة العسكريين بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا.


ودعا الدول ذات التأثير على كييف لحملها على وقف قصفها اليومي محطة زاباروجيا.


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