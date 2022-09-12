اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 04:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل بحوزته كمية من الهيروين في كفر الشيخ

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:35 م
القبض على عاطل بحوزته كمية من الهيروين في كفر الشيخ حبس - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال مباحث مركز شرطة البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، القبض على عاطل، 22 سنة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، وذلك في أثناء ترويجه للمخدر، بدائرة مركز البرلس.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من مباحث مركز شرطة البرلس، يفيد برصد عناصر الشرطة السرية، عاطل يقيم في بلطيم، يقوم بترويج مخدر الهيروين، بنطاق مدينة بلطيم.

وعقب تقنين الإجراءات من مباحث مركز شرطة البرلس؛ تمكنوا من ضبط المتهم، و"ع. أ. م. ج" 22 سنة، مقيم في مدينة بلطيم، سبق اتهامه في قضية حيازة سلاح ناري دون ترخيص أو مصوغ قانوني، وبتفتيش المتهم؛ عثر بحوزته على 120 تذكرة من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول يستخدمه في الترويج للمخدرات؛ ليجري اقتياده إلى مركز شرطة البرلس، وتحرر محضر بالواقعة، حمل الرقم 1739 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة البرلس، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة، والتي  أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار الحوادث

مواد مخدرة

مركز شرطة البرلس



الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: توريد 119 طنا و690 كيلو جرام أرز شعير لـ 21 موقعا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 08:36 ص

تخفيضات كبيرة على شواطئ بلطيم قبل انتهاء موسم الصيف والدخول للشواطئ مجانا.. علامات إرشادية وتواجد المنقذين وحل مشكلة الصرف.. حملات متواصلة لتقديم أفضل الخدمات.. والمواقع التاريخية تجذب الزوار.. صور

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 04:00 ص

محافظ كفر الشيخ يناقش نسب التنفيذ لـ 240 مشروعاً بحياة كريمة.. صور

الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:41 م

"مخاطر الهجرة غير الشرعية" في ندوة بمطوبس بكفر الشيخ.. صور

الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:49 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة