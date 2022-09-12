القبض على عاطل بحوزته كمية من الهيروين في كفر الشيخ

ألقى رجال مباحث مركز شرطة البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، القبض على عاطل، 22 سنة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، وذلك في أثناء ترويجه للمخدر، بدائرة مركز البرلس.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من مباحث مركز شرطة البرلس، يفيد برصد عناصر الشرطة السرية، عاطل يقيم في بلطيم، يقوم بترويج مخدر الهيروين، بنطاق مدينة بلطيم.

وعقب تقنين الإجراءات من مباحث مركز شرطة البرلس؛ تمكنوا من ضبط المتهم، و"ع. أ. م. ج" 22 سنة، مقيم في مدينة بلطيم، سبق اتهامه في قضية حيازة سلاح ناري دون ترخيص أو مصوغ قانوني، وبتفتيش المتهم؛ عثر بحوزته على 120 تذكرة من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول يستخدمه في الترويج للمخدرات؛ ليجري اقتياده إلى مركز شرطة البرلس، وتحرر محضر بالواقعة، حمل الرقم 1739 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة البرلس، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.