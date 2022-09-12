السيطرة على حريق في مخزن ببرج الأطباء بالشرقية وإصابة 5 أشخاص باختناقات

الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب مساء أمس، بمخزن ببرج الأطباء بدائرة قسم أول الزقازيق، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن بالطابق الأول ببرج الأطباء.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية نشوب حريق بمخزن به بعض المخلفات بالطابق الأرضي داخل برج الأطباء بشارع البوستة دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وأن البرج مكون من 10 طوابق والحريق نشب بمخزن مشون به بعض المخلفات، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق وتم إسعافهم فى مكان البلاغ من قبل مرفق اسعاف الشرقية، ورفضوا النقل للمسشفيات،وجارى تحرير محضر بالواقعة.