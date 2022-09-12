السودان يؤكد استعداده التعاون مع السفارة الأمريكية حول ملف الاتجار بالبشر

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أكدت مولانا هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل المكلف رئيس اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في السودان، حرص الحكومة على التعاون مع السفارة الأمريكية ومدها بكل المعلومات الصحيحة حول التقرير الأمريكي الخاص بملف الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن التقرير جاء في ظروف استثنائية، وكذلك الرد عليه.



جاء ذلك خلال لقاء اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في السودان برئاسة وكيل وزارة العدل المكلف رئيس اللجنة مولانا هويدا علي عوض الكريم، بوفد السفارة الأمريكية، بحضور كافة أعضاء اللجنة.



وقالت رئيس اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين - في تصريح اليوم - إنها ناقشت مع وفد السفارة الأمريكية التوصيات الواردة في التقرير الأمريكي، مشيرة إلى أن اللجنة كانت قد قامت بدراسة التقرير وخلصت إلى كتابة بعض الملاحظات حول ما جاء به، معربة عن أملها أن تكون هذه الملاحظات محل اهتمام السفارة.



من جانبها.. أكدت نائبة السفير الأمريكي رئيسة الوفد، ضرورة عقد اجتماعات دورية بين السفارة واللجنة؛ لعكس جهود السودان في هذا الملف.. مشيرة إلى أن قضية الاتجار بالبشر قضية تتطلب جهودا كبيرة من كافة مؤسسات الدولة، وأن عمل السفارة هو متابعة ملف الاتجار بالبشر ومساعدة مجموعة العمل التي تتولى كتابة التقارير ومساعدة حكومة السودان في مكافحة هذه الظاهرة.



من جانبهم.. أكد أعضاء اللجنة أهمية الشراكات الإقليمية والدولية والمحلية وضرورة مساهماتهم بصورة فاعلة؛ لتنفيذ مشروعات الخطة الوطنية لاسيما في ظل ظروف البلاد الاقتصادية.