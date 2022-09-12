اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 5 سنوات لعامل لحيازته 8 طرب حشيش وأقراص مخدرة بالإسكندرية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:35 ص
السجن 5 سنوات لعامل لحيازته 8 طرب حشيش وأقراص مخدرة بالإسكندرية المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة
الإسكندرية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، بالسجن 5 سنوات وغرامة مائتي ألف جنية للمتهم " ح.ا.ن" عامل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
 
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10802 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم، وبحوزته كمية من الاقراص المخدرة بدائرة القسم.
 
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، قيام المتهم " ح.ا.ن " عامل ديكور، بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ،فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه ممسكا في يده حقيبة، وبفض محتوياتها تبين، وجود عدد 8 طرب حشيش، وعدد 1599قرص مخدرا ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
 
 
 
 
 
 
 

اخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

حشيش إقراص مخدرة

محكمة جنايات الإسكندرية

المستشار الدكتور محمد علي سكيكر

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة