السجن 5 سنوات لعامل لحيازته 8 طرب حشيش وأقراص مخدرة بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد، بالسجن 5 سنوات وغرامة مائتي ألف جنية للمتهم " ح.ا.ن" عامل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10802 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم، وبحوزته كمية من الاقراص المخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، قيام المتهم " ح.ا.ن " عامل ديكور، بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ،فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه ممسكا في يده حقيبة، وبفض محتوياتها تبين، وجود عدد 8 طرب حشيش، وعدد 1599قرص مخدرا ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.