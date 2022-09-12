الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بأسيوط وتضبط 17 متهما

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شن الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة ديروط، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد (22) قطعة سلاح نارى (11 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 6 فرد محلى – 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبحوزة (17) متهم لعدد (3) منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة).. بحوزة (3) متهمين لهم معلومات جنائية، وتنفيذ (532) حكم قضائى متنوع، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.