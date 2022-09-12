اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بأسيوط وتضبط 17 متهما

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:37 ص
الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بأسيوط وتضبط 17 متهما حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة ديروط، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد (22) قطعة سلاح نارى (11 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 6 فرد محلى – 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبحوزة (17) متهم لعدد (3) منهم معلومات جنائية. 
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة).. بحوزة (3) متهمين لهم معلومات جنائية، وتنفيذ (532) حكم قضائى متنوع، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

سلاح

مخدرات

حملات امنيه

الداخلية

اسيوط



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة