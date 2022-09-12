اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:47 ص
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الداخلية تحرر 267 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:46 ص
الداخلية تحرر 267 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (567) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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