اليوم السابع
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الحكم بالسجن المؤبد على عامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 04:15 م
الحكم بالسجن المؤبد على عامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ص.ع" عامل، بالسجن المؤبد، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز العسيرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود، ومصطفى أبوالقاسم زيدان، بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز العسيرات، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز العسيرات، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وأنه يقوم بترويج بضاعته على الشباب وأصحاب الكيف والمدمنين وراغبى الشراء.

وتم القبض عليه متلبسا وبحوزته كمية من الحشيش  كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

  


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