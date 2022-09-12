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الجيش الصومالى: مقتل 100 عنصر من مليشيات الشباب بوسط وجنوب غرب البلاد

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 09:49 ص
الجيش الصومالى: مقتل 100 عنصر من مليشيات الشباب بوسط وجنوب غرب البلاد الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الاثنين، أن نحو 100 عنصر من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة قتلوا خلال عمليات عسكرية واسعة النطاق نفذتها قوات الجيش ومتطوعون عسكريون محليون، في مناطق بأقاليم هيران، وغلغدود، وباي، بوسط وجنوب غرب جمهورية الصومال الفيدرالية.
 
وأوضح الجيش، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، أنه تمكن والمتطوعين العسكريين من تحرير قرابة 20 منطقة في المحافظات الثلاثة، مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية مصصمة على استئصال كافة المتمردين الذين يهددون السكان المحليين بالقتل والنهب، بجنوب ووسط البلاد.
 
وكانت القوات المسلحة استجابت فورا لصيحات الأهالي، عقب هجوم إرهابي نفذته الخلايا الإرهابية ضد مركبات نقل جماعي بإقليم هيران، وتسبب في قتل نحو 20 مدنيا بينهم أطفال ونساء، ومنذ 3 سبتمبر الجاري، يواصل الجيش الوطني عمليات الملاحقة في خطوة للقضاء على الإرهاب.
 
 

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