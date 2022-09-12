البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الحياة للتطوير بقيمة 348.2 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الحياة للتطوير وإدارة المشروعات بحجم تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 348.2 مليون جنيه خلال جلسة تداول امس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة باكت بوند إيجيبت بحجم تداول 650.5 ألف سهم بقيمة 13.7 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، 7.9 مليون سهم بقيمة 381.4 مليون جنيه لعدد 64 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة امس الإثنين، بارتفاع معظم للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.850 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 824.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.4 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، 297.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 73.1 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 257.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10434 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12920 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4221 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3783 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.