الإعدام لسيدة وعشيقها قتلا الزوج فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد نصر الدين، وعضوية المستشارين محمد الصواف، ومحمد الملط ومحمود مجدى وأمانة سر محمد نجيب، بالإعدام على سيدة وعشيقها قتلا زوجها فى قرية البياضية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بعثور أهالي قرية البياضية على جثة شخص يدعى "سليمان محمد على"، في منتصف الستينات من العمر، وبه آثار إصابات في الرأس، ما يرجح وجود شبهة جنائية فى مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف نقلت الجثمان إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وأمر مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم محمد سكر، رئيس وحدة مباحث القنطرة ومعاونيه.

وتوصلت تحريات فريق البحث ان وراء ارتكاب الواقعة زوجته الثانيةالمتهمة "اسماء .ا. س" وعشيقها "منصور .ح. ع"لوجود علاقة عاطفية بينهما.

وتمكن فريق البحث من القبض على الزوجة وعشيقها واعترفا بارتكاب الواقعة كما جاء فى اقوالهما بانهما قررا التخلص من المجنى عليه واتفقت الزوجة مع عشيقها ان تقوم بإرسال زوجها فى وقت متأخر من الليل على أن ينتظره عشيقها فى الطريق ويقوم بقتله والتخلص منه.

وأكدت تحريات فريق البحث ان عشيق زوجة المجنى عليه انتظره فى الطريق ليلا واحضر ماسورة حديدية وقام بضربه عدة ضربات على راسه من الخلف حتى تأكد من قتله وفر هاربا.

تم التحفظ على الزوجة وعشيقها وبارشاده تم ضبط الاداة المستخدمة فى قتل المجنى عليه "ماسورة حديدية" وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات ثم تم احالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية التى اصدرت قرارها المتقدم.