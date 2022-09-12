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الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على دعم دور السلطة القضائية فى أفريقيا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 09:36 ص
الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على دعم دور السلطة القضائية فى أفريقيا الرئيس السيسي مع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
أ.ش.أ

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أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وأهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلا عن صون أمنها واستقرارها.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسي : حريصون على دعم السلطة القضائية في إفريقيا" إن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أوضح أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب في مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية.

وألمحت الصحيفة إلى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي أكد أن رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر تعد شرفا كبيرا، مثمنا حرصه على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء، وتعزيز الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لاسيما في ظل نجاحها في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري.

 


الرئيس السيسى

السلطة القضائية

المجتمعات الإفريقية

المهاجرين

اليوم السابع بلس



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