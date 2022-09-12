افتتاح معرض أهلا مدارس بطور سيناء بنسبة تخفيضات 30%.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

افتتح اللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، المعرض السنوى لمستلزمات المدارس (أهلًا مدارس) المقام تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحديقة المنشية أمام موقف الجبيل بمدينة طور سيناء والذى تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين بحضور المحاسب سامى عبد القادر وكيل وزارة التموين العميد عماد فكرى نائب رئيس مدينة الطور وهشام خضير، رئيس الغرفة التجارية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجه بإقامة معرض بكل مدينة، لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى والحقائب المدرسية والأحذية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد السكرتير العام، أن المعرض مستمر حتى بداية العام الدراسي، موجهًا بالمتابعة اليومية من قبل الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بتقديم المنتجات للمواطنين بالتخفيضات المتفق عليها، والوقوف على مدى توافر السلع بالمعارض، وتزويدها بكميات من السلع التى يوجد عليها إقبال.

وأشاد السكرتير العام، بجودة خامات المعروضات، خاصة الملابس والحقائب، مؤكدًا على ضرورة الالتزام، بجودة الخامة، ونسبة التخفيض.

ومن جانبه قال سامى عبد القادر، وكيل وزارة التموين، أن عدد معارض أهلًا مدارس على مستوى المحافظة بلغ 7 معارض، بجانب المكتبات الكبرى التى جرى التنسيق معها لتقديم عروض وتخفيضات للمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة أن السلع المعروضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%، وتتناسب مع كافة الأذواق ومختلف مستويات الدخول، وجرى تشكيل لجان للمرور يوميًا على للتأكد من التزام العارضين بالتخفيضات المتفق عليها.

وأشار إلى أن المعرض يضم كافة المنتجات والسلع والأدوات المدرسية، والزى المدرسى والحقائب، والأحذية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة وبأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق، وذلك بمشاركة عدد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس والمناطق الصناعية، لضمان توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بكافة مدن المحافظة.