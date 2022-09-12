ارتفاع البضائع المنقولة بالسكك الحديدية إلى 293.1 ألف طن يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

تواصل مؤشرات السكك الحديدية تحقيق معدلات عمل جيدة في الفترة الأخيرة، وخاصة على مستوى نقل البضائع، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن كمية البضائع المنقولة من خلال السكك الحديدية ارتفعت لتصبح 293.1 ألف طن في شهر يوليو الماضي، مقابل 267 ألف طن في شهر يوليو عام 2021، بزيادة بلغت 26.1 ألف طن.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن الزيادة في حجم البضائع المنقولة بدأ يشهد ارتفاعا متفاوتا منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ حجم البضائع المنقولة نحو 465.3 ألف طن في يونيو الماضي، بينما كانت نحو 357 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 108.3 ألف طن.

وتزامن ارتفاع كمية البضائع المنقولة من خلال السكك الحديدية مع ارتفاع الإيرادات خلال نفس الفترة، حيث حققت السكك الحديدية إيرادات قيمتها نحو 360.5 مليون جنيه في شهر يوليو الماضي، بينما كانت نحو 320.5 مليون جنيه في شهر يوليو عام 2021 بزيادة بلغت نحو 40 مليون جنيه، وسجلت في شهر يونيو الماضي بلغ نحو 354.8 مليون جنيه، مقابل 301.6 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 53.2 مليون جنيه، بينما بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات نحو 320.8 مليون جنيه في شهر مارس الماضي، ارتفاعا من 310.6 مليون جنيه في شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت نحو 10.2 ملايين جنيه.