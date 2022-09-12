اتحاد المهندسين العرب يعقد مؤتمر المدن الذكية

كتبت آية دعبس

تعقد الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية في الإتحاد يومي السبت والأحد القادمين 17 و18 سبتمبر 2022 مؤتمر (المدن الذكية) وهي الندوة التحضيرية الثالثة للمؤتمر الهندسي العربي والذي يعد المؤتمر المركزي لاتحاد المهندسين العرب.

وأشار المهندس عادل الحديثى الأمين العام للاتحاد الي ان هذا المؤتمر يعقد كل ثلاث سنوات وتسبقه ثلاث ندوات تحضيرية تغطي محاور ومواضيع المؤتمر بشكل مترابط.

ويأتى موضوع المؤتمر في دورته التاسعة والعشرين بعنوان:(المجتمـع المعلوماتـي والتقنيات المتقدمـة في الوطــن العربي) والمقرر عقده في بغداد – العراق أواخر العام الحالي.

ومؤتمر المدن الذكية ستُعقد بمشاركة باحثين ومقدمي أوراق عمل من مصر ومختلف الدول العربية وسيتم تقديم خمسة وعشرين ورقة عمل فيها، وبحضور عدد كبير من مهندسي مصر والدول العربية إضافة إلى رؤساء نقابات واتحادات وجمعيات المهندسين الأعضاء في اتحاد المهندسين العرب وأعضاء المكتب الدائم الذين يمثلون الدول العربية الأعضاء أيضا.

ويعقب الندوة عدة اجتماعات، الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات الهندسية العربية الأعضاء، اجتماع المكتب التنفيذي، واجتماع المكتب الدائم للاتحاد.

وأضاف: في الوقت الذي نتمنى فيه نجاح أعمال المؤتمر فإننا نرجو أن يحقق الغرض من عقده وهو الجمع بين الباحثين والمصممين والمطورين والمهتمين بالتقدم وعرض التطبيقات الحديثة في مجال المدن الذكية، و تصدر عنه توصيات ومادة علمية يستفيد منها المختصين والمشاركين و الحضور.