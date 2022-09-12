إيتيدا: فرص إيجابية لقطاع التكنولوجيا.. وتوجه مقدمي الخدمات لتنويع مقاصد التعهيد

كتبت هبة السيد

شارك المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مساعد وزير الاتصالات للتنمية والتطوير، في إطلاق فعاليات النسخة الثانية من ملتقى مجتمعي تك التكنولوجيا لخدمة المجتمع، تحت شعار الطريق للمرونة والتحول الأخضر والذي ينظمه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

يعقد الملتقى تحت رعاية معالي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والثقافة والتضامن الاجتماعي والمالية والتجارة والصناعة وبالشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة للتطوع UNV وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وهيئة التأمين الصحي الشامل واتحاد الصناعات المصرية والسفارة السويدية بالقاهرة ومشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط.

وأشار محفوظ، فى كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، الى برامج الهيئة التنموية التي تساهم في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع من خلال تأهيل الشباب المصري في مختلف المحافظات وتدريبهم من أجل التشغيل بما يمكنهم من الحصول على فرصة عمل سواء من المنزل دون الانتقال الى القاهرة أو عن الطريق الالتحاق بأحد الشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، مضيفا ان الهيئة تعمل ايضا على تمكين الشباب المصري وتعزيز قدرته على المنافسة عالميًا وتصدير نتاج فكرهم الابداعي في مجالات التكنولوجيا، وبما يساهم في بناء اقتصاد المعرفة.

وأوضح محفوظ أن برامج الهيئة تراعي دمج المرأة بحيث يكون لها نسبة ونصيب من هذه البرامج والتي بلغت نحو 40%، مشيرًا إلى إن الهيئة تقوم بتشجيع الشركات الأجنبية التي تراعي هذا البعد الاستراتيجي لتمكين المرأة في بيئة العمل، وبما يساهم في خدمة المجتمع.

وأردف محفوظ أن الهيئة تعمل أيضا على دعم رائدات الأعمال من خلال برنامج "هي رائدة" الذي يستهدف توجيه وتدريب رائدات الأعمال على منهجيات ومفاهيم إدارة ومتابعة المشروعات والأعمال الناشئة، مستشهدا بقصة نجاح أحد الخريجات من البرنامج والتي أسست موقع إلكتروني ومنصة متخصصة في تسويق الحرف اليدوية وبالاخص من السيدات حيث استطاعت هذه المنصة الالكترونية في اجتذاب نحو 4000 سيدة من أصحاب الحرف والمنتجات اليدوية من أكثر من 25 محافظة.

وفي معرض حديثه عن دور تكنولوجيا المعلومات في دعم الاقتصاد وزيادة الصادرات، قال محفوظ ان الهيئة قامت بإطلاق استراتيجية خاصة بصناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود لتعظيم العائد من هذه الصناعة الواعدة والتي تحتل فيها مصر مركزا متقدما عالميا، حيث تستهدف الهيئة من خلال هذه الاستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنحو ثلاثة أضعاف بنهاية عام 2026.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على ان مصر لديها فرصة غير مسبوقة لتعزيز مكانتها على خريطة مقاصد خدمات تكنولوجيا المعلومات في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ومشكلة سلسلة الإمداد والمشهد الجيوسياسي الحالي والذي يأتي في صالح مصر مع توجه مقدمي الخدمات والشركات العالمية لتنويع مراكز الخدمات والبحث عن مقصد ووجهة أمنة لإنشاء مراكز خدمات الأعمال الدولية.