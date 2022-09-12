إخلاء سبيل المتهمين بفبركة فيديو لشخص ينهي حياته فى مصر القديمة

كتب سليم على

أمرت النيابة العامة في جنوب القاهرة، بإخلاء سبيل المتهم الأول في واقعة فبركة فيديو انتحاره، بكفالة مالية 10 آلاف جنية، وإخلاء سبيل 4 متهمين آخرين بكفالة مالية ألف جنيه لكل منهم.

تفاصيل الواقعة بدأت بانتشار مقطع فيديو عبر شبكة الإنترنت، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالقفز من أعلى أحد الكبارى بالمجرى المائى لنهر النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة في القاهرة، بدعوى الانتحار بسبب حرمانه من رؤية أولاده.

تبين بالفحص عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو من ادعاءات، وقيام الشخص المشار إليه بافتعال الواقعة والادعاء بالانتحار بالاشتراك مع 7 أشخاص "من بينهم 3 سيدات" أمكن ضبطهن".

بمواجهة صاحب الفيديو، قرر بانفصاله عن زوجته منذ عدة أشهر، وعدم تمكنه من رؤية أطفاله، فاختمرت فى ذهنه فكرة ادعاء الانتحار على النحو المشار إليه، للضغط على زوجته ودفعها للتراجع عن موقفها، فقام بالاتفاق مع أحد المتهمين بتصويره حال قيامه بتوجيه رسالته والقفز عقب ذلك من أعلى الكوبرى على أن يقوم (3) من المتهمين "لأحدهم مراكب أسفل الكوبرى" بإنتظاره أسفل الكوبرى لإنتشاله من المياه "نظير مبلغ مالى"، والإتفاق مع إحدى المتهمات ووالدتها لعمل مونتاج ونشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، وضُبط بحوزتها الهاتف المستخدم فى التصوير.

كما قام بالإتفاق مع والدته على إرتكابه الواقعة وإعطائها بعض الأوراق كوصية له والتى قامت بدورها بإخطار أشقائه بالعثور على تلك الأوراق أمام المنزل لإيهامهم بإقدامه على الإنتحار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.