أمين" التعاون الإسلامي" يهنئ الملك تشارلز الثالث على توليه اعرش بريطانيا

كتبت : هند المغربي

بعث حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي برسالة تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث بمناسبة توليه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدولية في رسالته عن ثقته في أن المملكة المتحدة ، في عهد الملك تشارلز الثالث ، ستستمر في التمتع بالتقدم والازدهار.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في رسالته : "لطالما كانت جلالتك من أشد المؤيدين لحرية العقيدة والعبادة" مضيفا : "لقد احتضنت المملكة المتحدة العديد من الثقافات والمعتقدات ، وقد عبر جلالتك ببلاغة شديدة عن آرائك حول دور الإسلام في المملكة المتحدة والعالم الحديث".

وأشار حسين طه إلى أن زيارة الملك تشارلز الثالث لمقر منظمة التعاون الإسلامي عام 2014 ستظل دائما لحظة استثنائية في تاريخ المنظمة متمنيا للملك والعائلة المالكة موفور الصحة والسعادة والازدهار والتوفيق.