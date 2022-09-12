اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمريكا تقدم مليوني دولار من المساعدات الإنسانية لإزالة الألغام في جنوب القوقاز

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:00 ص
أمريكا تقدم مليوني دولار من المساعدات الإنسانية لإزالة الألغام في جنوب القوقاز إزالة ألغام - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الولايات المتحدة تقديم مليوني دولار من المساعدات الإنسانية ﻹزالة اﻷلغام في جنوب القوقاز.

وذكرت وزارة الخارجية اﻷمريكية -في بيان على موقعها الرسمي- أنه "لتعزيز السلام والتعاون الإقليميين، يسر الولايات المتحدة أن تعلن عن مليوني دولار لعمليات إزالة الألغام الإنسانية في المناطق المتضررة من القتال المكثف في خريف 2020 بين القوات الأرمنية والأذربيجانية في جنوب القوقاز".

وأشارت الوزارة إلى أن "اﻷلغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في جميع أنحاء منطقة النزاع تستمر في قتل وتشويه المدنيين، وعرقلة التنمية الاقتصادية، وإعاقة العودة الآمنة للمجتمعات النازحة".

وبناءً على مبلغ نصف مليون دولار الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2021، سيستمر التمويل الأمريكي الجديد في تعزيز القدرة التقنية لمنظمات إزالة الألغام الأرضية الفتاكة والذخائر غير المنفجرة، وتلعب هذه الجهود دورًا حاسمًا في تعزيز الأمن البشري وتمكين مجتمعات النازحين من العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان.

 


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