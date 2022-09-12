أخبار مصر.. الحكومة تنفى الاستغناء عن المعلمين من غير خريجى كليات التربية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بالاستغناء عن معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط.
الرئيس السيسي يتابع المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الرئيس السيسي يوجه بتخصيص حوافز لتشجيع المتفوقين ببرنامج "أشبال مصر الرقمية"
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج "أشبال مصر الرقمية"، وذلك لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات للنابغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المتحدة للخدمات الإعلامية: تكليف قطاع أخبار المتحدة بإذاعة نشرات للرد على الشائعات والأكاذيب
أكّد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنَّ الانتصار في معركة الوعي كان ولا زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة في مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامي على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام ببناء وعي حقيقي.
الحكومة تنفى الاستغناء عن معلمى المدارس الحكومية من غير خريجى كليات التربية
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بالاستغناء عن معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاستغناء عن أي من معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار كافة المعلمين سواء خريجي كليات التربية أو غيرها من الكليات الأخرى بوظائفهم، دون استبعاد أي منهم، مُشيرةً إلى أنه من المقرر تعيين معلمين جدد بالمدارس بموجب مسابقة الـ 30 ألف معلم الجاري عقد اختباراتها خلال الفترة الحالية، مُناشدةً المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وزير الداخلية: نتبادل المعلومات ونستفيد من خبرات الدول الصديقة لمكافحة الإرهاب
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تيو تشى هين - الوزير الأول المُنسق للأمن الوطنى بجمهورية سنغافورة، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية .
وزير التموين: لا صحة مطلقا لاستيراد مصر 90% من احتياجاتها من القمح
نفى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ما يتردد بشأن استيراد مصر نحو 90% من احتياجاتها من القمح، مطالباً بتحري الدقة في الأرقام والإحصائيات عند الحديث عن حجم الصادرات والواردات المتعلقة بالسلع الغذائية وخاصة القمح.
"الوطنية للإعلام" تنفى شائعة نقل مبنى ماسبيرو وتحويل المقر القديم لفندق
نفت الهيئة الوطنية للإعلام، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن هناك توجه بنقل ماسبيرو بالكامل إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، وتحويل المقر القديم إلى فندق عالمي ومولات تجارية، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح وأن المقر الحالي لمبنى ماسبيرو قائم كما هو، ومستمر في تقديم كافة خدماته الإعلامية بشكل طبيعي، وباعتباره رمزاً حضارياً و تراثيا.
توقيع بروتوكول لصرف إعانات شهرية للفئات الأكثر احتياجا عبر مكاتب البريد
وقعت الهيئة القومية للبريد ومؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون يتم بموجبه صرف إعانات شهرية للفئات الاكثر احتياجا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في اطار دعم الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وزير التعليم: إعداد مناهج تعليمية مصرية ذات مواصفات عالمية تعلم مهارات الإبداع
استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بمقر الوزارة، السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين مصر والسعودية، بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أحمد الفريح المستشار الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة، و أشاد الوزير بالعلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في التعليم.
موقع التنسيق يعلن إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة المستنفدين للرغبات
أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق
للقبول بالجامعات والمعاهد، أن موقع التنسيق سيتيح إمكانية تسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، الذين استنفدوا الرغبات، وذلك لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع المجموع الحاصل عليه الطالب.
الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة من الخميس والعظمى بالقاهرة تسجل 31 درجة
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الخميس 15 سبتمبر انخفاض طفيف فى درجات الحرارة
على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة.
تنسيق الجامعات 2022.. الخميس آخر موعد للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الدولية
أعلن مكتب القبول والتنسيق
للجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية - الجلالة - المنصورة الجديدة) أن آخر موعد للتقدم على الأماكن المحدودة المُتبقية بالبرامج المتميزة للجامعات الأهلية الأربع سيكون في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل من يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022، على أن يتم عقد اختبارات القبول وترشيح الطلاب في الأسبوع القادم.
أسعار الذهب اليوم تسجل 955 جنيها للجرام من عيار 18 فى مستهل التعاملات
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الأسبوع، استقرار حتى الآن خلال التعاملات الصباحية، وذلك مع استقرار الطلب على المعدن الأصفر، حيث يؤدي الطلب المرتفع على الذهب في مصر إلى زيادة في أسعار الذهب بالأسواق، حتى في حالة استقرار أسعار الذهب في البورصة العالمية.
موقع التنسيق يعلن إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة المستنفدين للرغبات
أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق
للقبول بالجامعات والمعاهد، أن موقع التنسيق سيتيح إمكانية تسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، الذين استنفدوا الرغبات، وذلك لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع المجموع الحاصل عليه الطالب.
التعليم: بدء الدراسة فى المدارس الدولية الأسبوع المقبل
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق العام الدراسى الجديد فى المدارس الدولية
الأسبوع المقبل، مشددة على التزام المدارس بالمواعيد المحددة لانطلاق الدراسة والعام الجديد، كما أوضحت الوزارة أنه لا نية لتأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد.
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف النتيجة برقم الجلوس
أتاح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/application/
"التموين": استلام الأرز الشعير من المزارعين ومستهدف توريد 1.5 مليون طن
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استيلام الأرز الشعير من المزارعين، كما شكلت الوزارة لجنة فى كل موقع لاستلام وتخزين الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام تتمثل من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة وأعضاء من ممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة "أمين الموقع التخزين" ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.
بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية لمدة 5 أيام
فتحت بوابة الحكومة المصرية باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدور الثانى، اليوم ، ويستمر حتى الجمعة القادم الموافق 16 من سبتمبر 2022م، وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية: https://tansik.egypt.gov.eg/application/
محكمة النقض تحدد جلسة 26 يناير لنظر وقف تنفيذ حكم إعدام قاتل نيرة أشرف
حددت محكمة النقض جلسة 26 يناير المقبل كأولى جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل، فى قضية قتله نيرة أشرف، لحين الفصل في الطعن أمام دائرة الخميس "د" بمحكمة النقض.
مصر تحقق 180 ميدالية فى البطولة العربية لألعاب الماء
حققت منتخبات مصر لألعاب الماء للناشئين والناشئات إنجازاً تاريخياً لألعاب الماء المصرية لهذه المرحلة العمرية لأول مرة فى تاريخ البطولات العربية، بالهيمنة على جوائز البطولة العربية الأولي لألعاب الماء (سباحة قصيرة وغطس وكرة ماء)، التى استضافتها القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجارى بمشاركة 18 دولة عربية، فى بطولة تعد الأقوى فى تاريخ المنافسات العربية.
انخفاض بالحرارة غدا وطقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس
حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة