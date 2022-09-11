8 أسباب وراء زراعة الأشجار.. أهمهما مواجهة تغير المناخ

كتبت منال العيسوي

خلال الآونة الأخيرة، ظهر العديد من المبادرات التى تسعى للتوسع فى زراعة الأشجار ، وخاصة الأشجار المثمرة، حيث إن الأبحاث أكدت أن للأشجار العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية وخاصة الأشجار المثمرة.

خلال هذا التقرير نرصد 8 أسباب وراء أهمية زراعة الأشجار

1- تسر العين ، فالاشجار لها مظهر جمالى يجعل منها لوحة جمالية ربانية تحول المكان التى يتم زراعته بالأشجار لمنظر طبيعى.

2-تساعد زراعة الأشجار على تحسين جودة الهواء بزيادة تصل إلى 10٪ مما يساعد على تخفيض ​​الأوزون بنسبة من 3-7٪.

3-تعمل زراعة الأشجار على إزالة الكربون من الهواء ، لانه يتم امتصاصها وتخزينها كسليلوز في جذوع الشجر والأغصان والأوراق.

4-تعتبر زراعة الأشجار من إحدى الطرق الفعالة لسحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، يمكن فشجرة واحدة تمتص ثاني أكسيد الكربون، بمعدل 21.6 كجم لكل سنة ، وتطلق ما يكفي من الأكسجين مرة أخرى في الغلاف الجوي.

5-الأشجار تساهم بنسبة 60٪ من الجسيمات المنبعثة من الأبخرة المتعلقة بعوادم السيارات في الشوارع المليئة بالأشجار.

6-الأشجار تساعد على علاج العديد من الأمراض وذات تأثير إيجابي على سرطان الجلد والربو وارتفاع ضغط الدم والأمراض الأخرى.

7-تشكل الأشجار حاجزًا طبيعى لامتصاص الصوت و تقليل التلوث الضوضائي غير المرغوب.

8- التنوع البيولوجي للأشجار يعتبر جزء من الموائل الطبيعية التى تجذب الطيور