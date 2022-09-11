اليوم السابع
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8 أسباب وراء زراعة الأشجار.. أهمهما مواجهة تغير المناخ

الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:00 ص
8 أسباب وراء زراعة الأشجار.. أهمهما مواجهة تغير المناخ زراعة الأشجار
كتبت منال العيسوي

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خلال الآونة الأخيرة، ظهر العديد من المبادرات التى تسعى للتوسع فى زراعة الأشجار، وخاصة الأشجار المثمرة، حيث إن الأبحاث أكدت أن للأشجار العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية وخاصة الأشجار المثمرة.
 
خلال هذا التقرير نرصد 8 أسباب وراء أهمية زراعة الأشجار 
 
 
1- تسر العين ، فالاشجار لها مظهر جمالى يجعل منها لوحة جمالية ربانية تحول المكان التى يتم زراعته بالأشجار لمنظر طبيعى.
 
 
2-تساعد زراعة الأشجار على تحسين جودة الهواء بزيادة تصل إلى 10٪ مما يساعد على تخفيض ​​الأوزون بنسبة من  3-7٪. 
 
3-تعمل زراعة الأشجار على إزالة  الكربون من الهواء ، لانه  يتم امتصاصها وتخزينها كسليلوز في جذوع الشجر  والأغصان والأوراق.
 
4-تعتبر  زراعة الأشجار  من إحدى  الطرق الفعالة لسحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي،  يمكن فشجرة واحدة  تمتص ثاني أكسيد الكربون،  بمعدل 21.6 كجم لكل سنة ، وتطلق ما يكفي من الأكسجين مرة أخرى في الغلاف الجوي.
 
 
5-الأشجار تساهم  بنسبة 60٪ من الجسيمات المنبعثة من الأبخرة المتعلقة بعوادم السيارات في الشوارع المليئة بالأشجار. 
 
6-الأشجار تساعد على علاج العديد من الأمراض وذات تأثير إيجابي على سرطان الجلد والربو وارتفاع ضغط الدم والأمراض الأخرى.
 
 
7-تشكل الأشجار حاجزًا طبيعى  لامتصاص الصوت و تقليل التلوث الضوضائي غير المرغوب.
 
8- التنوع البيولوجي للأشجار يعتبر جزء من  الموائل الطبيعية التى تجذب الطيور 

البيئة

زراعة الأشجار

تغير المناخ

التغيرات المناخية

إزالة الكربون



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