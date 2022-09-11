51.3 % زيادة.. توقعات بارتفاع المتوسط السنوي لسلة أوبك لـ105.71 دولار

تشير أحدث توقعات منظمة أوبك إلى تراجع المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبـك خـلال شهر يوليو 2022 إلى 108.32 دولار للبرميل، أى بنسبة انخفاض تبلغ 8% مقارنة بالشهر السابق ،بينما تشير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوى لسعر سلة خاماتهـا فـى عـام 2022 إلى 105.71 دولار للبرميل، أى بنسبة زيادة تبلغ 51.3 % مقارنة بعام 2021 وذلك لتقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية.

وأضاف التقرير الصادر خلال شهر سبتمبر الجارى لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن متوسط أسعار سلة خامات أوبـك قـد ارتفع خلال شهر يونيو 2022 بنسبة 3.3 % ( 3.8 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 117.7 دولار للبرميل .

وأضاف التقرير، يعزى ذلك بشكل رئيسى إلى استمرار قوة أساسيات سوق النفط وسط ارتفاع الطلب من مصـافى التكريـر تزامناً، مع هوامش الأرباح المرتفعة، فضلاً عن تعطل الإمدادات فى العديد من مناطق الإنتاج الرئيسية بما فى ذلك ليبيا والإكوادور، والإضراب المخطط له فـى قطـاع النفط فى النرويج، واحتمال ارتفاع الطلب على النفط فى الصين فى ظل التخفيف التدريجى لإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، وكذلك مؤشرات الطلب القوى على وقود النقل البرى خلال موسم القيادة الصيفى.