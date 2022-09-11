360.5 مليون جنيه إيرادات السكك الحديدية في يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

شهدت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت القيمة الإجمالية إيرادات السكك الحديدية نحو 360.5 مليون جنيه في شهر يوليو الماضي، بينما كانت نحو 320.5 مليون جنيه في شهر يوليو عام 2021 بزيادة بلغت نحو 40 مليون جنيه.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤشر إيرادات السكك الحديد والذي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام، حيث سجلت الإيرادات ارتفاعا في شهر يونيو الماضي بلغ نحو 354.8 مليون جنيه، مقابل 301.6 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 53.2 مليون جنيه، بينما بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات نحو 320.8 مليون جنيه في شهر مارس الماضي، ارتفاعا من 310.6 مليون جنيه في شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت نحو 10.2 ملايين جنيه.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن إيرادات السكك الحديدية ارتفعت أيضا في شهر فبراير الماضي وبلغت نحو 260.2 مليون جنيه، مقابل 236 مليون جنيه في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 24.2 مليون جنيه، أما في شهر يناير الماضي فقد بلغت قيمة الإيرادات نحو 247.4 مليون جنيه، مقارنة بـ248.2 مليون جنيه في شهر يناير عام 2021.