يونيسف يوقع مذكره تفاهم مع "الوطنية التنسيقية" لمنع الهجرة غير الشرعية

كتبت : هند المغربي

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مذكرة تفاهم اليوم في إطار إطلاق الشراكة الاستراتيجية وذلك تحت مظلة الخطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (۲۰۲۱-۲۰۲۳) الخاصة باللجنة الوطنية.



جيريمى هوبكنز

وقد قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا من نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وجيريمي هوبكنز ، ممثل منظمة يونيسف في مصر.

ومن جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قائلة: تهدف مذكرة التفاهم التي وقعها اليوم إلى تأكيد اهتمام الدولة المصرية بموضوعات حماية الأطفال خاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم في ظل ما يشهد العالم من تنامي تلك الظاهرة، وبالتالي كان من الضروري البدء في تعاون استراتيجي ما بين اللجنة الوطنية واليونيسف في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لما لدى الكيانات من إمكانيات وخبرات كثيرة تسهم في توفير حماية ووقاية للأطفال من خطر الهجرة غير الشرعية.

فيما صرح جيريمي هوبكنز ، ممثل يونيسف في مصر قائلا: يسعدني أن أكون هنا اليوم لإطلاق الشراكة الاستراتيجية باعتبارها تتويجا لجميع الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية في إطار حماية الأطفال والشباب في حراك وأتطلع إلى تعزيز الشراكة لدعم منع الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر. وأضاف: تعمل يونيسف مع شركاء التنمية في مصر على ضمان توفير بيئة آمنة وخدمات مناسبة لجميع الأطفال والشباب في جميع الظروف الممكنة.

ولفت هوبكنز الي انه من خلال هذا البرنامج، ستتمكن يونيسف من دعم مكونات خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، (۲۰۲۳-۲۰۲۱) والتي بموجبها سيتم تفعيل مذكرة التفاهم التي نعلن عنها اليوم .



يونيسف

واضاف هوبكنز " تشكل هذه المذكرة إطاراً للتنمية ودعم التعاون المشترك بين يونيسف واللجنة الوطنية التنسيقية فيما يتعلق بتوفير التوعية المبكرة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية النظامية كما تحتوي على مكون خاص بناء قدرات جهات انفاذ القانون والمتخصصين في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية النظامية حول تعزيز التعامل مع الأطفال والشباب المهاجرين وأسرهم وتقديم الخدمات لهم بالاضافة الى التعاون حول افضل الممارسات وتبادل الخبرات، كما تتضمن العمل على تفعيل الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال والشباب منتسبي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر الذي تم إعداده من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتشاور مع كافة الشركاء الحكوميين المعنيين بحماية الطفل، وذلك لضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال والشباب وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

كما يشارك في دعم تدخلات اليونيسف التي تضمن توفير بيئة آمنة وخدمات مناسبة للأطفال والشباب كل من سفارتي الدنمارك وهولندا ووكالة التعاون الإيطالية ووكالة التعاون السويسرية والوكالة الأمريكية للتنمية. فيما سيتم تنفيذ خطة العمل المشتركة بين اليونيسف واللجنة الوطنية النسيقية بدعم من الحكومة الهولندية والدنماركية ووكالة التعاون الإيطالية.