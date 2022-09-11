يسرقها بأسلوب الخطف.. ضبط لص الهواتف المحمولة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

كشفت اجهزة الامن بالقاهرة باشراف اللواء اشرف الجندي مدير الامن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بأنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب"الخطف".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء عﻻء بشندي تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.. وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، وأقر بأنه قام بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاد المتهم ضبط المسروقات بمسكنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.