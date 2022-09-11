وزير خارجية روسيا: لا نرفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه لا يرى أي مشكلة في حضور الرئيس فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين، قائلا: لا أرى أى مشكلة بالنسبة له في المشاركة بشكل جيد في الفعاليات القادمة، بما في ذلك في قمة مجموعة العشرين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: نحن لا نتهرب أبدا من التواصل، وكل من يرغب بمواصلة الحوار معنا، يمكنه القيام بذلك دوما، وتحظى جميع مناشدات الزعماء الغربيين بشأن الاتصالات مع بوتين دائما بالتفهم والموافقة.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن استمرار كييف في المماطلة سيعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو، موضحا أن روسيا موسكو حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع قيادة مجلس الدوما ورؤساء الكتل البرلمانية في يوليو الماضي، عندما قال في إشارة إلى القصة الأوكرانية: إننا لا نرفض التفاوض على السلام، لكن يجب على من يرفضون أن يعلموا أنه كلما استغرق الأمر وقتا أطول، ازداد التوصل إلى الاتفاق معنا صعوبة.