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وزير الطاقة الروسي: موسكو لن تبيع النفط والغاز بخسارة أو بأقل من تكلفتهما

الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:55 م
وزير الطاقة الروسي: موسكو لن تبيع النفط والغاز بخسارة أو بأقل من تكلفتهما النفط
كتب أحمد عرفة

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استبعد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف أن تقبل بلاده فكرة قيام الدول الغربية بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، مؤكدا أن موسكو لن تبيع النفط والغاز بخسارة أو بأقل من تكلفتهما، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الطاقة الروسي: من المؤكد أننا لن نبيع شيئا بخسارة أو بأقل من التكلفة، فهذا مستحيل. هذا نوع من مؤامرة الكارتل ضدنا، فلن نسمح أبدا بمعاملتنا بمثل هذه الطريقة.

وفى وقت سابق قال تشابا ديميتر السكرتير البرلماني في مكتب رئيس الوزراء المجرى، إن العقوبات ضد روسيا أصبحت "وسيلة لإيذاء الذات" بالنسبة لأوروبا.

وشدد المسؤول المجري، على أن كل الأوروبيين شعروا بتأثيرها عليهم، لذلك يجب تغيير سياسة العقوبات.

وأضاف، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تساعد في تحقيق أهدافها المحددة لها أصلا، وتضر بأوروبا، لا يوجد شخص في أوروبا لم يشعر، بشكل أو بآخر، بتأثير التضخم الناجم عن سياسات العقوبات الخاطئة، والممتد من فواتير الخدمات إلى النقل والزراعة".


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