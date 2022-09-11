وزير الصناعة يعلن عن طرح 100 مصنع للمنتجات النهائية أمام المستثمرين قريباً

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلى والعالمي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمسئولى الوزارة لكافة المناطق والتجمعات الصناعية للوقوف على أرض الواقع على التحديات والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الوزير لمدينة الجلود بالروبيكى والتى تضمنت زيارة عدد من المدابغ بالمدينة إلى جانب المركز التكنولوجى ومصانع الغراء بالإضافة إلى منطقة الـ100 مصنع الخاصة بالمنتجات تامة الصنع، وقد رافق الوزير خلال الزيارة المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى المسئولة عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية، و احمد رضا المشرف العام على المراكز التكنولوجية.

وقال الوزير أن الوزارة تولى صناعة الجلود اهتماماً كبيراً بهدف جعل مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلى أو الإقليمى فقط وانما على المستوى الدولي، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة فى صناعة الجلود المصرية للوصول إلى منتج عالى الجودة قادر على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى، مؤكداً أن المدينة تعد إحدى اهم المدن الصناعية المتخصصة المصممة وفق أحدث المعايير العالمية حيث يصل اجمالى الاستثمارات التى تم ضخها بالمدينة حتى الان حوالى 7.2 مليار جنيه.

وأضاف سمير أن الوزارة تستهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمدينة الروبيكى وتكامل سلاسل القيمة بها حيث تم إنشاء 100 مصنع بالمدينة وفقاً للتوجيهات الرئاسية لاتاحة بيئة مواتية لصناعة المنتجات تامة الصنع من أحذية وشنط وملابس جلدية لتلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيراً إلى أن هذه المصانع تتراوح مساحاتها بين 1000 إلى 4000 متر مربع إلى جانب وجود وحدات إنتاجية صغيرة على مساحة 120 متر مربع و68 متر مربع، بالإضافة إلى مركز تكنولوجى ومركز تدريب ومناطق تجارية ومخازن لوجيستية وذلك باستثمارات تخطت 2.9 مليار جنيه، وسيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة طرحها أمام المستثمرين.

واستمع وزير التجارة والصناعة إلى عرضٍ قدمه المهندس/ محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى تناول الموقف الحالى للمدينة والتى تبلغ مساحتها 506 فدان، بالإضافة إلى مساحة 282 فدان لمحطات الصرف والمياه التى تخدم المدينة، ومساحة 800 فدان غابة شجرية لإستيعاب مياه الصرف الصناعي، والانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 213 وحدة إنتاجية لنحو 195 مستثمر على مساحة 176 فدان، تم نقلهم من منطقة مجرى العيون بتكلفه وقدرها 2,2 مليارجنيه، وإنشاء كافة مصانع الغراء للمنتقلين من مجرى العيون والتخصيص لعدد 40 مصنع بتكلفة 180 مليون جنيه على مساحة 18 فدان، فضلاً عن الانشاءات الجارى الانتهاء منها لاستكمال مدابغ المرحلة المكملة لعدد 101 صانع بمسطحات 22 فدان بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه.

وفى هذا الإطار وجه سمير بضرورة التنسيق مع وزارة الاسكان ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للاسراع من انتهاء أعمال تأهيل محطات الصرف والمعالجة لاستيعاب حركة الصرف بالمدينة، خاصة فى ظل توافر اعتماد بقيمة 1.6 مليار جنيه مخصص لهذا الغرض.

كما تفقد الوزير المركز التكنولوجى لدباغة الجلود بالمدينة ووجه باعداد تصور شامل لاعادة تشغيل المركز التكنولوجى بالكفاءة المطلوبة بما يحقق الهدف من انشاء المركز، لافتا إلى أن المركز مجهز بأحدث المعدات التى تخدم صغار المصنعين وكذا المعامل الكيميائية لتقديم خدمات التحليل.

وخلال جولته تفقد المهندس أحمد سمير عدداً من خطوط الإنتاج، وتابع سير العملية الإنتاجية بدءً بالجلود الخام ومروراً بكافة العمليات التصنيعية المختلفة، وأكد الوزير أن الوزارة لن تألو جهداً فى تقديم كل الدعم والمساندة لكافة الوحدات الإنتاجية بالمدينة للارتقاء بجودة المنتجات وزيادة معدلات التصدير.