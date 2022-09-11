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وزير الخارجية الأوكراني: على فرنسا زيادة إمداداتها من الدعم العسكري إلى كييف

الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:46 م
وزير الخارجية الأوكراني: على فرنسا زيادة إمداداتها من الدعم العسكري إلى كييف كوليبا
كتب أحمد عرفة

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دعا وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا فرنسا إلى زيادة إمداداتها من الدعم العسكرى إلى كييف، لوجود نقص فى الأسلحة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الأوكرانى : نحن ممتنون جدا لفرنسا على المعدات المقدمة، وكذلك لدعمها ترشيحنا لعضوية الاتحاد الأوروبى، ونطلب من فرنسا أن تفعل المزيد فى الدعم العسكرى.

وأوضح وزير الخارجية الأوكرانى أنه على الرغم من توريدات الأسلحة إلى كييف من بلدان أخرى، تبقى القوات المسلحة الروسية متفوقة على القوات الأوكرانية فى الأسلحة الثقيلة.

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات، أجاب وزير الخارجية الأوكرانى أن أى أزمة "تنتهى بالدبلوماسية"، ولكن كييف تريد أن تكون "فى موقع الطرف المنتصر".


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