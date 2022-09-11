واشنطن بوست: الأمريكيون يشعرون أخيرا بتحسن الاقتصاد بعد تراجع سعر الغاز

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الأمريكيين بدأوا أخيرا يشعرون بتحسن الاقتصاد واستسلموا بشكل أكبر للتضخم، وذلك بعد أشهر قاتمة.

وبدأت معنويات المستهلكين، التي وصلت إلى الحضيض فى يونيو الماضى، فى الارتفاع التدريجى فى الأسابيع الأخيرة. فقد انخفضت أسعار الغاز، وبدا أن التضخم المرتفع الذى وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود قد بدأ يتراجع. وفى نفس الوقت، أجرى المستهلكين الأمريكيين بعض التغييرات البسيطة، مثل شراء اللحوم بكميات كبيرة، أو التحول إلى المتاجر الكبرى من أجل الحصول على الخصومات، مما يشير إلى أن الكثير من العائلات بدأت تتعايش مع الأسعار المرتفعة.

وقالت جوان دبليو هسو، الخبيرة الاقتصادية فى جامعة ميتشيجان ومديرة بحوث المستهلكين بها، التى تحظى باهتمام كبير، لأنه فى حين أن شعور المستهلك لا يزال متدنيا على حد ما وفقا للمعايير التاريخية، إلا أننا بدأنا نرى تحسينات جذرية.

وذهبت الصحيفة إلى أن هذه الأخبار سعيدة بالتأكيد للبيت الأبيض، والذى تعرض لانتقادات شديدية بأنه لم يقم بإجراءات كافية للتعامل مع أزمة التضخم.

وتراجعت أسعار البنزين، التي وصلت إلى 5 دولار للجالون فى يونيو الماضى، إلى 3.74 دولار للجالون على مستوى البلاد، وهو ما يمثل تراجع بنسبة 25% فى التكاليف التي كانت جوهرية لكثير من الأمريكيين، لاسيما الأسر محدودة الدخل التي تمثل تكاليف الوقود بالنسبة لها حصة أكبر من النفقات الأسبوعية.

وبشكل عام، خفت حدة التضخم بدرجة طفيفة، فظلت الأسعار ثابتة فى يوليو، على الرغم من أنها لا تزال أعلى بنسبة 8.5% عما كانت عليه قبل عام، وذلك نتيجة للارتفاعات الكبيرة فى معدل الفائدة التي وضعها الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، كان التأثير على ميزانية الأسر ومعنوياتهم سريعا، فتحسنت مقاييس ظروف العمل والتوقعات المالية قصيرة الأجل وخطط الشراء فى أغسطس، وفقا للمقاييس الرئيسية من كونفرانس بورد. وزادت ثقة المستهلك فى ذلك الشهر بعد انخفاضها لمدة ثلاثة اشهر متتالية، ووصل عدد الأمريكيين الذين أبلغوا عن خطط العطلات إلى أعلى مستوى له فى ثمانية أشهر.