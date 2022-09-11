اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 03:54 م
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منظمة التعاون الإسلامي تناقش تعزيز علاقات التعاون مع غينيا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 03:01 م
منظمة التعاون الإسلامي تناقش تعزيز علاقات التعاون مع غينيا امين عام منظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم
كتبت : هند المغربي

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استقبل أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه بمقر الأمانة العامة اليوم الأحد القائم بالأعمال بالنيابة عن المندوبة الدائمة لجمهورية غينيا لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية غينيا وسبل تعزيزها، كما تبادل الجانبان الآراء بشأن القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وفق بيان المنظمة الدولية

في وقت سابق دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى مواجهة التحديات أمام شباب الدول الأعضاء في المنظمة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة وخطر انتشار ظاهرة التطرف ومشكلة النزوح واللجوء والهجرة غير الشرعية، وذلك عبر وضع سياسات واستراتيجيات وخطط عمل مشتركة لتلبية احتياجات الشباب وتوفير الفرص وتعزيز دورهم في التنمية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وبناء وتعزيز السلم والحوار ومكافحة التطرف والإرهاب.

 

 


المنظمات الدولية

التعاون الإسلامي

غينيا

حسين إبراهيم طه



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