مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لميدان جهينة في مدينة السادس من أكتَوبر، وتم نقل المتوفي إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الامنية في ميدان جيهنة ، مفاده وجود مصادمه ، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتوفي في الحال وتم نقله الي المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، و ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.