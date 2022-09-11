مصادر: بدء حصاد القطن قصير التيلة شرق العوينات خلال أيام والنتائج مبشرة

كتب عبد الحليم سالم

تبدأ خلال أيام عملية حصاد زراعات الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات وسط توقعات بتحقيق إنتاجية جيدة جدا على غرار تجربة الموسم الماضى، وذلك وفقا لمصادر مطلعة .

كشفت المصادر ل" اليوم السابع" أن عمليات جمع القطن ستتم بالطريقتين الآلية واليدوية لا سيما إنه لم يتم شراء حصادات جديدة كافية ؛ لحصاد المساحة البالغة 1250 فدانا، لافتة أن هذا الاتجاه لجمع الأقطان كفيل بتوضيح الإنتاجية بشكل دقيق ،خاصة أن الحصادات القديمة المستخدمة تترك نسب هالك تتراوح من 10 ل 30% ، وبالتالى الحصاد اليدوى الأفضل .

وبحسب المصادر فإن الزراعات التى يشرف عليها الخبير المصرى الدكتور سعيد عبد التواب، الخبير فى زراعة القطن من مركز البحوث من المتوقع أن تحقق إنتاجية تزيد على 10 قناطير للفدان الواحد، وبما يتراوح من 10 لـ12 قنطارا بالتساوى مع الإنتاجية العالمية للأقطان قصيرة التيلة، وبما يتناسب أيضا بما حققته التجربة العام الماضى من نتائج غير مسبوقة وذلك وفقا لتفتح اللوز .

من المتوقع وفقا لنتائج التجربة أن يتم التوسع الموسم المقبل فى الزراعات فى مناطق بعيدة عن زراعات القطن طويل التيلة، مما يوفر نحو 3 مليارات دولار سنويا واردات مصر من منتجات الاقطان قصيرة التيلة وهو ما يدفع وزارة قطاع الأعمال العام لدعم التجبة بشكل تام من خلال إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنصسيج والملابس .

يشار إلى أن التجربة تشرف عليها وزارتا قطاع الأعمال العام والزراعة وعدة جهات بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.